Фрунзенский районный суд рассмотрел спор к перевозчику о взыскании морального вреда.

Фрунзенский районный суд города Владимира вынес решение по иску пассажирки о взыскании с транспортной компании АДМ морального вреда за полученные в результате ДТП телесные повреждения и связанные с ними моральные страдания.В феврале 2020 года она ехала на автобусе 20С, рядом ехал автобус № 27. На перекрестке ул. Мира и ул. Большая Московская автобусы столкнулись друг с другом. От сильного удара она упала на пол. Была сильная боль на правой стороне лица, руки и левой руки. Женщине вызвали скорую помощь. В травматологическом пункте ГКБ «Скорой медицинской помощи» ее обследовали и выписали медикаменты. Она испытывала сильные болевые ощущения, прошла курс лечения, но рука до сих пор болит.Жительница Владимира была намерена взыскать с транспортной компании АДМ компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Принимая во внимание обстоятельства дела, учитывая степень причиненного здоровью вреда (легкий вред), перенесенные К. морально-нравственные страдания обусловленные падением с сиденья автобуса в результате ДТП и полученной травмой, необходимостью обращения в лечебные учреждения, суд оценил причиненный истцу моральный вред в 37000 руб. Также с ответчика в доход местного бюджета г.Владимира взыскана государственная пошлина 300 руб.