В торжественном открытии Недели примут участие представители посольства Туркменистана.

С 15 по 19 марта во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи в рамках проекта «Владимир интернациональный» пройдёт Неделя туркменской культуры под названием «Ковёр традиций, вытканный в веках».В торжественном открытии Недели примут участие представители посольства Туркменистана, администрации и Общественной палаты области, ВлГУ, национальных диаспор, студенты.В рамках Недели туркменской культуры будет проведён ряд мероприятий, знакомящих жителей региона с древней историей, культурными традициями, литературой и достопримечательностями республики:15 марта в 16:00 – «Туркменистан – пустынный край, где буйствует весна» – торжественное открытие Недели, знакомство с историей и достопримечательностями Туркмении (12+), пр-т Строителей, 23;16 марта в 16:00 – «Народные праздники Туркменистана» – знакомство с традиционными праздниками, туркменскими музыкальными инструментами, песнями и танцами (12+), пр-т Строителей, 23;17 марта в 16:00 – «Ахалтекинский конь – гордость и слава туркмен» – познавательный час о священных животных, природных ландшафтах и заповедниках Туркмении (12+), пр-т Строителей, 23.18 марта в 12:00 – «Верный друг как брат» – знакомство с культурным наследием и устным народным творчеством туркменского народа – путешествие по стране и сказкам (6+), ул. Мира, 51;19 марта в 12:00 – «Ковёр традиций, вытканный в веках» – знакомство с народными промыслами и культурными традициями Туркменистана (6+), ул. Мира, 51.Проект «Владимир интернациональный» реализуется Владимирской областной библиотекой для детей и молодёжи с 2013 года. Он нацелен на содействие гармонизации межнациональных отношений в регионе, а также на воспитание с раннего возраста культуры межнационального общения. Проект призван сформировать уважение к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих на территории России. Он также служит объединению усилий учреждений культуры, государственных органов, институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия.В рамках «Владимира интернационального» уже проведены Недели азербайджанской, армянской, башкирской, грузинской, дагестанской, еврейской, езидской, мордовской, русской, таджикской, татарской, узбекской, финно-угорской и чеченской культур.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области