ЧП произошло в третьем часу дня 14 февраля. В доме №18А на Северной загорелась квартира на первом этаже. Огнеборцы прибыли на место. Из квартиры валил дым. Пожарные забрались в жилище через

ЧП произошло в третьем часу дня 14 февраля. В доме №18А на Северной загорелась квартира на первом этаже. Огнеборцы прибыли на место. Из квартиры валил дым. Пожарные забрались в жилище через окно и потушили возгорание на 2 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Судя по фотом МЧС области, загорелись постельные принадлежности. На тушение пожара привлекалось