В ходе ДТП никто не пострадал.

Сегодня во Владимире водитель иномарки врезался в дерево прямо возле автобусной остановки.По предварительной информации, водитель легковой машины «Ауди», ехавший со стороны улицы Чайковского, не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался. В ходе ДТП никто не пострадал — на утро 14 марта сведений о травмированных участниках этой аварии не поступало.Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время назначено административное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства происшествия и личность самого водителяФото: Владимирские автомобилисты