Люди, к счастью, в аварии не пострадали.

Во Владимире произошло ДТП. На Верхней Дуброве водитель «Хендай»» снёс опоры линий электропередачи.По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля «Хендай» 1993 года рождения, двигаясь в сторону проспекта Ленина, не справился с управлением и допустил наезд на столб. Железобетонная конструкция упала на проезжую часть и задела соседнюю.Люди, к счастью, в аварии не пострадали. А вот столбы, и машина разбиты. Автомобиль «Хендай» получил механические повреждения.Фото и видео: Подслушано во Владимире