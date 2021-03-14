Сообщается, что никто из людей не пострадал.

Во Владимире на Верхней Дуброве водитель «Хёндай» снёс две опоры линий электропередач.По предварительным данным УМВД, мужчина 1993 года рождения, двигаясь на иномарке в сторону проспекта Ленина, не справился с управлением и врезался в столб. Железобетонная конструкция рухнула на дорогу и задела соседний столб.В результате ДТП «кореец» получил механические повреждения. Сообщается, что никто из людей не пострадал. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего. Аварийные службы занимаются восстановлением коммуникаций.