Последним этот день становится не только для Масленицы, но и для городского катка.

Проводы зимы проходят с 8 по 14 марта. Сегодня открываются последние площадки для масленичных гуляний. Несмотря на то, что в этом году зима была настоящей, с сильными морозами, пройдут все запланированные мероприятия, пусть и с ограничениями. По этой причине власти просят с вниманием отнестись ко всем требованиям. Праздничные гулянья пройдут не только в парках, но и на Соборной площади. Гостей ожидают яркие конкурсы, ярмарка, а также концерт с участием творческих коллективов.А рядом, на Пушкинском бульваре, с 10.00 до 22.00, последний день в этом зимнем сезоне будет работать бесплатный городской каток с прокатом коньков и обогреваемой раздевалкой. Напомним, в этом году каток оформлен в стиле ретро. Организаторы воссоздали атмосферу советской эпохи. Вход на каток для любителей активного отдыха, которые приходят со своими коньками - бесплатный.Фото: пресс-служба администрации Владимира