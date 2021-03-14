Осужденных красавиц выбирали в режиме видеоконференции.

Во Владимирских женских колониях прошел традиционный праздник "А ну-ка девушки!". Осужденных красавиц выбирали в режиме видеоконференции.В отборочном этапе конкурса приняли участие представительницы колоний из поселка Головино и деревни Чудиново. Лауреатом стала Елена Свиридцкая из ИК-1. Она представляла свою республику - Карелию в русском народном костюме.