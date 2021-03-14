Дорожный мастер заметил проблему и довез водителя до ближайшей АЗС.

Накануне мастер патрульной службы выручил водителя КАМАЗа, который ночью ехал по М-7 «Волга» в сторону Москвы. Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», из-за низкой температуры в автомобиле замерзло топливо, и он остановился на 335 км в Гороховец. Дорожный мастер заметил проблему и довез водителя до ближайшей АЗС. После устранения поломки автомобиль покинул место остановки своим ходом.Аналогичная история произошла и на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в районе населенного пункта Ильино. Грузовик Hino ехал в сторону Владимира, но был вынужден остановиться из-за на 374 км. Сотрудник патрульной службы вовремя заметил проблему и сам привез водителю новое топливо. Водителю удалось завести автомобиль, после чего он проследовал в безопасное место на ночлег.Фото: Pixabay