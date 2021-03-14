За период наблюдения в области отмечено 939 летальных случаев.

По состоянию на 14 марта в медицинских организациях региона действуют 974 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 65,8 процентов из них занято (641), свободны – 333 койки. 25975 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 70 человек. За период наблюдения в области отмечено 939 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 1563 исследования на Covid-19.