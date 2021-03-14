Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 765 человек.

Во Владимирской области на 14 марта выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 заболевших Covid-19. Ещё 9 человек подхватили опасную в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Суздальском, 3 - в Собинском, по 2 - в Петушинском, Ковровском и Меленковском районах. По одному человеку оказались инфицированы в Камешковском, Юрьев-Польском, Судогодском и Селивановском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 765 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.