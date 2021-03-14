Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 71 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 765 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (26 новых
<a href="https://33live.ru/novosti/14-03-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavili-eshhyo-71-zabolevshego-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявили ещё 71 заболевшего коронавирусом</a> - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 71 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 765 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (26 новых
[url=https://33live.ru/novosti/14-03-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavili-eshhyo-71-zabolevshego-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявили ещё 71 заболевшего коронавирусом[/url] - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 71 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 765 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (26 новых