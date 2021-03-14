Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 71 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 765 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (26 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 71 заражённый за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 765 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (26 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (9 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь – Хрустальный (8 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: