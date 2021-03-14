Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 марта 2021 года лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (26 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Муромском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Суздальском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Ковровском, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 765 случаев заболевания (6503 сл. в г. Владимире, 3582 сл. в Гусь-Хрустальном, 3214 сл. о. Муром, 2048 сл. в Ковровском, 1771 сл. в Александровском, 1677 сл. в Петушинском, 1281 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1180 сл. в Кольчугинском, 1049 сл. в Суздальском, 933 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 796 сл. в Меленковском, 775 сл. в Киржачском, 647 сл. в Камешковском, 625 сл. в Селивановском, 433 сл. в Судогодском, 358 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.