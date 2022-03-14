Элитная недвижимость Максима Галкина и Аллы Пугачевой многих не оставляет равнодушными.

Элитная недвижимость Максима Галкина и Аллы Пугачевой многихне оставляет равнодушными.Пока звездное семейство набирается сил на лечении зарубежом, к их шикарному замку присматриваются то коллеги, то риелторы. Недавно продюсер"Ласкового мая" Андрей Разин даже принялся искать элитной недвижимостинового хозяина. Он предложил устроить на шести этажах детский приют. Кстати,такая высотность здания смущает соседей звездной семьи, так как в поселкеразрешены постройки до трех этажей.В связи с вновь возросшим интересом к звездной недвижимости,риелторы взялись оценить ее стоимость. Замок занимает 2300 квадратных метров ирасполагается на гектаре земли. Стало известно, что это около 10 миллионовдолларов по подсчетам экспертов. По нынешнему курсу в рублях стоимостьсоставляет более миллиарда.Обслуживание шикарного особняка обходится также недешево, вмесяц около 8 тысяч долларов. В замке есть большой гараж, бассейн, семейныйтеатр, множество антиквариата и произведений искусства.Эксперты также подсчитали, что за схожую стоимость можноприобрести остров на Багамских островах, где даже будет собственная стоянка дляяхты. Еще за 10 миллионов долларов в Шотландии можно купить замок XVIII векабольшей площадью, причем сумма покроет и затраты на реконструкцию.