Неспроста испокон веков на Руси хлеб считали сакральным продуктом. Именно он становился мерилом благополучия в сытые годы, а в суровые времена лишений – символом жизни и надежды…

Как в нынешних условиях работает флагман региональной пищевой промышленности?Неспроста испокон веков на Руси хлеб считали сакральным продуктом.Именно он становился мерилом благополучия в сытые годы, а в суровые времена лишений – символом жизни и надежды...Точка опорыВ связи с тревожными событиями последних дней, некоторые жители нашей области всерьёз заинтересовались вопросами продовольственной безопасности – может ли «продукт №1» попасть в категорию дефицитных товаров? В администрации региона ответственно заявили – поводов для беспокойства у нас нет.Владимирский хлебокомбинат заслуженно считают одним из флагманов пищевой промышленности области. В цехах предприятия круглосуточно трудятся сотни высокопрофессиональных хлебопёков. В их распоряжении – надёжное высокотехнологичное оборудование, а также высококачественное сырьё от местных производителей. Ежедневно в не остывающих печах предприятия рождаются около 160 тонн хлебобулочных изделий. В ассортименте хлебокомбината − более 240 наименований. И сбавлять обороты наши хлебопёки не намерены.- В современных условиях предприятие остаётся гарантом продовольственной безопасности и фактором стабильности в нашей области, - признают в администрации региона.Кстати, 10 марта врио Губернатора Александр Авдеев лично посетил Владимирский Хлебокомбинат. Глава региона с большим интересом осмотрел производственные мощности предприятия, познакомился с завораживающим процессом изготовления «продукта №1».- Важно, что предприятие развивается. Это пример того, как нужно работать: приобретая современное оборудование, обучая персонал, обеспечивая качество производственного процесса. Работа, которую проводят во Владимирском Хлебокомбинате, обеспечивает предприятию статус флагмана отрасли, − считает Александр Авдеев.Кроме того, глава региона изучил планы по развитию хлебокомбината, в том числе в рамках национального проекта «Производительность труда» - в тот же день провели совещание по запуску программы повышения производительности труда на предприятии.Эталонная работаКак объясняют представители хлебокомбината, инновационную программу детально рассчитали на ближайшие 3 года. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда поможет внедрить передовые методики, которые увеличат объёмы производства при меньших затратах времени и ресурсов.Немаловажно, что господдержка (которую предусматривает нацпроект) позволит предприятию без дополнительных инвестиций нарастить производительность труда на 5% в год, что весьма ощутимо в масштабах крупного промышленного хлебопечения. Себестоимость продукции, в свою очередь, снизится. Особенно стоит обратить внимание на тот факт, что программа не связана с сокращением персонала. Речь идёт лишь о повышении компетентности каждого сотрудника предприятия.Руководство Владимирского Хлебокомбината уверено – в нынешних условиях программа повышения производительности актуальна как никогда. Воплощение проекта позволит нашим хлебопёкам усовершенствовать устоявшиеся производственные процессы, «улучшить климат» внутри компании.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации говорят, что для региона воплощение нацпроекта «Производительность труда» – это формирование точек роста производительности, привлечение инвестиций и повышение квалификации трудовых ресурсов. О том, насколько это важно именно сейчас – говорить излишне.- В сложившихся условиях предприятия, в том числе пищевой промышленности, обязательно обеспечат господдержкой на период адаптации. Рассрочки по налогам, компенсации по процентным ставкам. Правительство России уже утвердило первый пакет мер поддержки для бизнеса. В первую очередь, это коснётся сфер сельхозпроизводства и производства продуктов питания, строительного сектора, промышленности и АйТи. Поддержку окажем и со стороны региона, − пообещал врио Губернатора Владимирской области.Путь прогрессаВ полной мере оправдывая почётный статус «Гаранта продовольственной безопасности» региона, Владимирский Хлебокомбинат и группа компаний «Delavant» продолжают работать над масштабными проектами, даже в сложное время. Например, сейчас владимирские хлебопёки готовятся запустить новую линию по производству багетов, минибагетов и порционных булочек. Деликатесы, произведённые на этой линии, смогут оценить миллионы наших соотечественников – продукцию будут поставлять в соседние регионы в виде выпечки, а по всей России – в замороженном формате.- Почти завершили обустройство линии по приготовлению национальных хлебов, - рассказывает исполнительный директор АО «Владимирский Хлебокомбинат» Станислав Лапичев. – Мы используем современные высокотехнологичные методы производства. Благодаря этому добиваемся продолжительного срока годности и максимального качества выпускаемых продуктов.Кроме того, скоро во Владимирском Хлебокомбинате установят дополнительную линию по производству батонов и хлебов, обогащённых витаминно-минеральными комплексами. Модернизация ждёт участки упаковки и закваски. Максимальная автоматизация производства позволит владимирским хлебопёкам изготавливать многие позиции продукции без использования ручного труда.- Мы разработали проект крупного логистического склада, который построят в столице региона. В нём будет располагаться зона производства замороженной продукции, а также зона хранения. Склад позволит усовершенствовать механизм поставок не только в соседние регионы, но и по всей стране. Также, мы обсуждаем с администрацией области проекты по созданию зернового фонда и дополнительного общежития для сотрудников нашего предприятия, - говорит Станислав Лапичев.«Ягодная столица»Многие гурманы согласятся, что слойки с ягодными начинками, которые производит Владимирский Хлебокомбинат, обладают поистине домашним вкусом. Секрет великолепных гастрономических качеств до банальности прост – для производства начинок предприятие использует высококачественные ягоды, которые выращивает на собственных плантациях в Юрьев-Польском районе.Малина, чёрная смородина, рябина и владимирская вишня – необходимые для приготовления самых вкусных слоек сорта ягод подбирали очень избирательно, под чутким руководством лучших агрономов из России, Белоруссии и Хорватии. Оглядываясь назад, сотрудники предприятия уверены, что силы, время и деньги потратили не напрасно.Дело в том, что замороженные ягоды из Европы и Китая, которые чаще всего используют в нашей стране при производстве хлебобулочных изделий (и не только) сейчас очень подорожали. А учитывая ситуацию на внешнеполитической арене, есть серьёзная вероятность, что отечественным производителям придётся полностью перейти на «импортозамещённое» сырьё. К такому развитию событий предусмотрительные владимирские хлебопёки готовы.- Это очень перспективное направление для развития в масштабах всей страны. Возить из-за границы – очень дорого, нужно производить своё. Мы обговорили с врио Губернатора Александром Авдеевым проект создания «Ягодной столицы» в Юрьев-Польском районе. Главе региона он понравился, его уже начали прорабатывать, - говорит Станислав Лапичев.Проект подразумевает увеличение ягодных плантаций, а также строительство рядом с угодьями перерабатывающего предприятия. В перспективе на его мощностях можно будет не только замораживать ягоды, но и производить соки, джемы и другие виды продукции, спрос на которую есть во всех уголках нашей страны.В успехе создания «Ягодной столицы» в Юрьев-Польском районе сомневаться не приходится. Владимирский Хлебокомбинат за годы, которые минули с момента первых посадок саженцев в угодьях предприятия, накопил большой опыт и ценные компетенции, которые пригодятся не только жителям нашего региона, но и всей страны.Кстати, уже этим летом предприятие проведёт масштабный Всероссийский форум, посвящённый насущной «ягодной» теме. Показательно, что участвовать в нём будут не только хлебопёки, но и производители других видов продуктов, которых привлекает идея создания русской «Ягодной столицы».