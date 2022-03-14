Федеральный бюджет выделил более одного миллиарда рублей на строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Образовательное учреждение на 1100 мест планируется ввести в эксплуатацию

Федеральный бюджет выделил более одного миллиарда рублей на строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Образовательное учреждение на 1100 мест планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Владимирская область прошла конкурсный отбор на получение федеральной демографической субсидии по госпрограмме «Развитие образования» на строительство новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино областного центра. На реализацию проекта региону выделена федеральная