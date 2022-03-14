Центральный банк России расширит временной диапазон для расчета курсов евро и доллара.

Регулятор направил на регистрацию в Минюст проект указания, меняющего порядок расчета курса европейской и американской валют к рублю. Об этом ЦБ сообщил в Telegram-канале."Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю", — говорится в заявлении.Отныне официальный курс доллара на основе данных Московской биржи будет устанавливаться по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее для расчетов брали коридор с 10:00 до 11:30 мск.Кроме того, официальный курс евро к рублю вскоре будет определяться так же, как и в случае с другими иностранными валютами.