За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 3 289 летальных исходов.

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека. За день в больницы госпитализированы 10 пациентов. Об этом 14 марта сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф.За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 3 289 летальных исходов.За всё время пандемии 105 769 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских медучреждений 903 жителя.