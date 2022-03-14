Депутаты Государственной Думы приняли пакет законов для повышения устойчивости российской экономики...

Депутаты Государственной Думы приняли пакет законов для повышения устойчивости российской экономики в условиях зарубежных санкций. Среди принятых мер - кредитные каникулы для тех, чей доход упал более чем на 30%, механизмы дополнительной индексации пенсий и социальных выплат, а также поддержка малого и среднего бизнеса.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- ГВ связи с санкциями, которые введены, возникают проблемы в целом ряде секторов российской экономики. И мы оперативно стараемся минимизировать. Наладить работу в хозяйственной жизни страны. Уже принят ряд законов в оперативном режиме чтобы снять напряжение, восстановить ритм производства и главная цель - бесперебойная работа предприятий. Сохранение занятости, сохранение налоговых платежей, социально-экономической стабильности. В первый пакет решений, как пример, входит мораторий на проверки малого, среднего бизнеса в текущем году.И я думаю, что дальше, если ситуация будет сложная, это решение будет просто продлеваться. Это даст возможность, по крайней мере, сконцентрироваться на работе, не отвлекаться на внешние проверки. Тем более большинство ревизий, которым подвергаются коммерсанты, малый и средний бизнес, носят буквоедский характер и не улучшают экономику. Также упрощается получение статуса участника свободной экономической зоны в Крыму. Организация за его пределами должна иметь филиал или представительство на полуострове.Мы одобрили предложение правительства о кредитных каникулах как для граждан, так и для малого, среднего бизнеса. Это очень важный момент. Право на отсрочку платежей могут получить именно те, чей доход упал более чем на 30%. Сам заемщик уже не находится на каникулах до этого. Взят кредит не больше установленного правительством уровня. На мой взгляд, вот такие кредитные каникулы позволят уберечь предпринимателей от массовых банкротств. Для оперативности реагирования на новые ветки санкций мы расширяем полномочия правительства. Оперативно кабинет министров сможет повышать пенсии и доплаты, а также принимать решение об индексации.