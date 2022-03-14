Застройщик ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк‑2» Игорь Другов после возбуждения уголовного...

Застройщик ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк‑2» Игорь Другов после возбуждения уголовного дела опубликовал на своем You-Tube канале видеообращение к дольщикам. Мужчина заявил,что готов выполнить все взятые на себя обязательства.Как сообщалось ранее, предварительно было установлено, что в 2017 году ряд пока неустановленных следствием лиц из числа руководителей взаимосвязанных организаций ООО ИнтерСтройВладимир», ООО «ИнтерСтройПлюс», ООО «СитиСтрой», заключили с гражданами договоры участия в долевом строительстве в жилых комплексах «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» и переуступки прав требования по ним. При этом руководство строительных компаний изначально не имело реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками в установленные сроки. В результате были похищены денежные средства граждан.Срок разрешений на строительство жилых домов неоднократно продлевался, что послужило причиной их отнесения к категории «проблемных» объектов. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверкипрокуратуры г. Владимира.Причиной задержки ввода домов ЖК «Дуброва парк» застройщик назвал пандемию. По его словам, пандемия повлияла и на рост стоимости материалов. Совместно с властями города и области Игорь Другов провел несколько совещаний, где обсуждались варианты по достройке объектов. Как утверждает застройщик, была выработана общая позиция по этому вопросу.Игорь Другов,директор компании «ИнтерСтройВладимир»: «Но если данное решение не будет реализовано и мне не дадут возможность достроить эти объекты, выполнить перед вами свои обязательства, этот вопрос перейдет в ведение компенсационного фонда долевого строительства. Трудно сказать, как работает принятый федеральный закон, есть вероятность, что не все будут иметь право компенсационных выплат».В марте 2022 года также сообщалось о задержании гендиректора ООО «Импэкс» Сурена Баласанова и фактического руководителя организации Артура Авакяна. Оба фигуранта заключены под стражу.Фото: Игорь Другов