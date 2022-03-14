Продолжение “автобусного скандала”. Мэрия определила поставщика новых автобусов для города, но на условия конкурса пожаловались сразу два производителя, которые не смогли заявиться

Продолжение “автобусного скандала”. Мэрия определила поставщика новых автобусов для города, но на условия конкурса пожаловались сразу два производителя, которые не смогли заявиться на торги. Сейчас жалобы рассматривает антимонопольная служба. Компания из Рязанской области была объявлена победителем торгов на поставку 17 новых автобусов для города Владимира. Об этом сообщается на портале госзакупок. Фирма “Сто грузовиковъ” снизила