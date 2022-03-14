В Гусь-Хрустальном двое местных жителей обвиняются в имущественном преступлении предусмотренного ч....

В Гусь-Хрустальном двое местных жителей обвиняются в имущественном преступлении предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе следствия установлено, что в январе 2022 года обвиняемые находились в гостях у своей знакомой, где распивали спиртные напитки. Узнав, что владелец одного из соседних домов приезжает редко, местные жители решили совершить кражу из чужого домовладения. Надев перчатки, один из сообщников с помощью топора взломал замок на входной двери, после чего они проникли в дом, откуда похитили электроинструменты. С похищенным мужчины скрылись.Через несколько дней потерпевший, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию, оценив материальный ущерб в 10 000 рублей. Местные жители были задержаны сотрудниками полиции и дали признательные показания. В ходе следствия похищенные электроинструменты изъяты и возвращены владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay