Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и дирижёра владимирской хоровой капеллы мальчиков Эдуарда Маркина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
<a href="https://33live.ru/novosti/14-03-2022-eduarda-markina-nagradili-medalyu-ordena-za-zaslugi-pered-otechestvom-ii-stepeni.html" target="_blank">Эдуарда Маркина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени</a> - Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и дирижёра владимирской хоровой капеллы мальчиков Эдуарда Маркина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
[url=https://33live.ru/novosti/14-03-2022-eduarda-markina-nagradili-medalyu-ordena-za-zaslugi-pered-otechestvom-ii-stepeni.html]Эдуарда Маркина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени[/url] - Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и дирижёра владимирской хоровой капеллы мальчиков Эдуарда Маркина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II