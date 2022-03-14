Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и дирижёра владимирской хоровой капеллы мальчиков Эдуарда Маркина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя и дирижёра владимирской хоровой капеллы мальчиков Эдуарда Маркина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственную награду Эдуарду Маркину присудили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.