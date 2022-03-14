В российской столице невозможно возникновение стабильной популяции мадагаскарских шипящих тараканов. Местные климатические условия не подходят этим насекомым, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

В российской столице невозможно возникновение стабильной популяции мадагаскарских шипящих тараканов. Местные климатические условия не подходят этим насекомым, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Эксперт пояснил, что мадагаскарские тараканы очень требовательны к питанию и состоянию окружающей среды. Комментируя появление в Москве этих насекомых, Бурмистров предположил, что речь идет об особях, которые убежали от владельцев.Он отметил, что мадагаскарских тараканов уже 40 лет разводят в домашних условиях. "В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно", – подчеркнул специалист.Бурмистров уточнил, что "мадагаскарцы" не контактируют с другими насекомыми и не могут переносить инфекции."Кроме шипящих звуков, которые они издают, никакой другой реальной угрозы они не представляют", – цитирует эксперта Агентство городских новостей "Москва".О появлении мадагаскарских тараканов в Москве 14 марта сообщили СМИ со ссылкой на заведующую отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлану Рославцеву. Она предположила, что колонии насекомых возникли из-за ошибки тех, кто держал их дома.