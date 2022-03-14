На торги пожаловались «Волгабас» и «ГлобалАвто».

Владимирское УФАС проводит две проверки по торгам на покупку 17 новых автобусов для «Владимирпассажиртранса». На аукцион пожаловались «Волгабас» и «ГлобалАвто». Они ссылаются на условия, прописанные в тендере, которые ограничивают конкуренцию.По мнению компаний, ряд пунктов нарушают законодательство о контрактной системе. Например, им кажется нелогичным 12-метровая длина автобуса, которую указали в документации о закупке. Требования по высоте организации также считают некорректными. Не понравились потенциальным поставщикам и моменты с классом газовых баллонов, а также с конструкцией смены передач. В результате оба предприятия пришли к выводу, что документы составлены под конкретные машины марки МАЗ.Между тем, победителем признали рязанскую фирму ООО , которая снизила стоимость до 251,2 млн рублей. Контракт пока не подписан. Власти ждут вердикта антимонопольщиков.Напомним, что первые торги отменили из-за того, что мэрия передумала покупать 14 больших автобусов. Решено приобрести 7 средних и 10 с высокой вместимостью.