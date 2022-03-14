Собачий корм, к примеру, уже подорожал в 2 раза. Владельцы частных приютов с трудом могут...

Собачий корм, к примеру, уже подорожал в 2 раза. Владельцы частных приютов с трудом могут прокормить подопечных. В их числе- и приют "Единство" во Владимире.Рабочий день Татьяны Вениаминовны начинается в пять утра. Варит три ведра мясной каши - этого хватает для тридцати четырех собак. Собачья жизнь сейчас особенно "кусачая" - цены на корм выросли вдвое буквально за неделю. Хозяйка тратит на пропитание своих подопечных всю пенсию.Татьяна Малышева, хозяйка приюта для собак "Единство":- Из помойки сделали вот эту площадку. Я брала кредит,Алла Васильевна - в долг деньги у племянника. И мы построили эту вот площадку. И у нас началась эта история с собаками. Всех собак собрали: со строек, которые опекали женщины, из подъездов, перевезли сюда. Проблем было много. Строили мы по-быстрому.Все питомцы - дружелюбные и ухоженные. Но новый дом в основном обретают щенки. Крупных собак пристроить сложнее, да и они уже привыкли жить в стае.Проблемы с пищеводом, переломы лап. И сломанная психика - из-за долгих скитаний, несчастных случаев и плохого отношения бывших хозяев. Один из самых "пожилых" обитателей "Единства" - дворняга Тоби. Из будки почти не выходит и голоса не подает. Больные суставы - из-за почтенного возраста. Рада и Сильва жить друг без друга не могут. Но к другим собакам проявляют агрессию, а к людям - недоверие.Кэри, Мася и Ася - любимцы волонтера Ольги Ларионовой. Одну спасла из-под машины, двоих - забрала из промзоны. Ольга помогает Татьяне Вениаминовне по мере возможности. Но волонтеров приюту "Единство" катастрофически не хватает. Особенно нужны мужские руки.Ольга Ларионова, волонтер:- Постоянно горячая пища, воду наливать.. Ну тяжеловато, сами видите, столько собак!Небольшой вклад внесли и сотрудники "Вестей". Помочь хвостатым можете и вы. Питомцам Татьяны Малышевой нужны крупы, корм для собак, ковры, строительные материалы. Связаться с хозяйкой приюта можно по телефону, который вы видите на экранах.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"