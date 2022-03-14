Гостевой дом «Панорама» с 14 марта закрыт, сообщили на страничке гостиницы в ВКонтакте. Гостевой...

Гостевой дом «Панорама» с 14 марта закрыт, сообщили на страничке гостиницы в ВКонтакте.Гостевой дом "Панорама", находящийся в самом центре Владимира, и гостиница "Левитан" сносятся. С 14 марта гостиницы закрыты по требованию судебного пристава. Вопрос об объективности решения рассматривается в суде.Напомним, что дело о сносе самовольной постройки тянется с 2017 года, мы писали об этом. Заявление в суд о нарушениях при строительстве гостиницы подала Государственная инспекция по охране культурного наследия администрации области.Должники неоднократно, уже более 60 раз, привлечены к административной ответственности за неисполнение требований суда о сносе постройки, в которой продолжает функционировать гостиница «Панорама». 15 декабря 2021 года самовольная постройка, в которой располагается гостиница «Панорама», отключена от сетей газораспределения.