Эксперт по финансам Никита Демин рассказал про рост инфляции в России.

Эксперт по финансам Никита Демин рассказал про рост инфляции в России.Многие россияне пытаются предугадать, что же будет с экономикой России в ближайшем будущем. Волнения начались после объявления спецоперации на Украине. Кто-то уверен, что эта ситуация только укрепит экономику страны, а кто-то переживает и говорит об обратном.Также стало известно, что недельная инфляция в Российской Федерации ускорилась до 2,22%. Что это означает для людей и как сберечь свои накопления?"Все зависит от количества сбережений. Если сбережений много, стоит вложить их в акции российских компаний, ценные бумаги сейчас существенно упали в цене. Еще есть время купить ликвидную недвижимость, земельный участок под строительство. Все, что попадает под импортозамещение, может сберечь накопления", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Никита Демин.Эксперт по финансам также рассказал, что делать тем, у кого было накоплено не так много денег. Также эксперт отдельно упомянул людей, которым нужны лекарства."Если средств не очень много, стоит вложить их в реальные товары. Отдельно отмечу людей, страдающих различными заболеваниями. Им лучше всего сейчас приобрести медикаменты, последние будут существенно подниматься в цене. Хорошо также покупать продукты питания, только не скоропортящиеся, товары первой необходимости: косметика, расходные материалы на мотоциклы, машину, одежду. Очень много всего на самом деле можно сейчас приобрести и сэкономить в будущем", – высказался инвестор.