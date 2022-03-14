На 4 марта на отсроченном обслуживании оставалось менее 600 рецептов.

Во Владимирской области впервые за многие месяцы . К такому выводу пришла депутатская группа Законодательного Собрания.Год назад почти три тысячи пациентов не могли получить бесплатные лекарства. На 4 марта на отсроченном обслуживании оставалось менее 600 рецептов.«Пусть пока не в полную силу, но заработала единая цифровая платформа. Настроена связь с первичным звеном. Серьёзно увеличено финансирование», - подчеркнули парламентарии.Ложку дёгтя внесла прокуратура. Начальник отдела по надзору за соблюдением прав граждан Сергей Терентьев призвал не слишком увлекаться «показателями». Ни в коем случае не лакировать реальность путём отказа под разными предлогами в назначениях.«Эти вопросы на особом контроле прокуратуры. Если, не дай бог, произойдет ухудшение состояния пациента, то действия или бездействия будут оцениваться уже с позиции уголовного права», - предупредил он.Сейчас самая большая потеря времени происходит с вновь выявленными больными. Даже при идеальной его работе госзакупок от назначения до получения медикамента проходят месяцы.Председатель комитета по соцполитике и здравоохранению ЗС Сергей Бирюков предложил подумать над точечными изменениями регионального законодательства, которые ускорят процедуру.Добавим, что на фоне санкций импортные вещества будут заменяться отечественными аналогами.«Поставки из-за рубежа не прекратятся, а продолжатся через Турцию», - заверил глава депздрава Артём Осипов.До 20 марта рабочая группа соберёт от главврачей больниц и поликлиник предложения по повышению эффективности работы системы лекарственного обеспечения.«Уже понятно, что потребуются действия, в том числе, и на федеральном уровне», - резюмировали в пресс-службе ЗС.