Спецоперация на Украине продолжается. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал туда, чтобы подержать бойцов батальона спецназа Росгвардии из своей республики.

Спецоперация на Украине продолжается. Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал туда, чтобы подержать бойцов батальона спецназа Росгвардии из своей республики.К 14 марта стало известно, что после ремонта на Чернобыльской АЭС ее электроснабжение восстановлено. Удар был нанесен украинскими силовиками на прошлой неделе. Помощь по электроснабжению оказала Белоруссия.По имеющимся данным, с начала спецоперации на Украине уничтожено сто украинских самолетов, 139 беспилотников, 1234 танка и других бронемашин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия артиллерии и минометов и 1013 военных автомобиля. К 14 мартаосвобождено 90 населенных пунктов.Также освобождено село Никольское. Там на территории православногоСвято-Успенского Николо-Васильевского монастыря украинские бойцы украинского нацбата держали в заложниках монахов и мирных жителей.Минобороны Белоруссии опровергло данные о том,что в некоторых частях ВС республики прошли "бунты". Ведомство считает, что фейк созданЦентром стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сподачи польских спецслужб.К 14 марта около 90 граждан Турции остаются в блокированном Мариуполе.Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой эвакуировать их оттуда.13 марта замминистра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко побывал в подмосковном Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского. Там он вручил отличившимся воинам ДНР и ЛНР госнаграды России.Во время спецоперации на Украине доблестью и отвагой отличилось много российских военнослужащих. Они ужепредставлены к государственным боевым наградам. Среди них прапорщик Иван Козловцев, младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин, полковник Владимир Поляков, старшина Сергей Ершов и другие.