Риэлтор Павел Боровиков рассказал о том, как правильно инвестировать в недвижимость.

Риэлтор Павел Боровиков рассказал о том, как правильно инвестировать в недвижимость.По словам эксперта, в сложившейся экономической ситуации лучше всего можно сохранить свой капитал, приобретя квартиру с ремонтом. Он добавил, что желательно покупать жилье в сегменте бизнес-класса.По мнению Павла Боровикова, вкладываться сейчас в другие предложения ради сохранения денег нет смысла. Одной из основных причин "бесполезности" дешевых квартир эксперт назвал ажиотаж минувшего года на жилье в домах категорий эконом и комфорт, сообщаетМногие наши соотечественники приобретали такие квартиры в инвестиционных целях. Соответственно, в свое время их начнутпродавать, а поскольку предложений много, будет большая конкуренция. Из-за этого набить цену будет трудно, полагает эксперт.Ранее руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов , когда и какую недвижимость приобретать в России. Он отметил, что наибольшим спросом у населения пользуются малогабаритные квартиры. Эта тенденция связана с тем, что стоимость такого жилья намного ниже, чем у других лотов.