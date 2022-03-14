Московская газотранспортная система стала практически полностью независимой от поставок из-за рубежа. Об этом заявил генеральный директор АО Мосгаз Гасан Гасангаджиев.

Московская газотранспортная система стала практически полностью независимой от поставок из-за рубежа. Об этом заявил генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.Он уточнил, что в 2017 году доля импортных агрегатов и арматуры в изделиях составляла 38-39%, в 2021 году – 18%."Сегодня мы практически ушли в нулевую зависимость от поставок из-за рубежа", – приводит слова гендиректора пресс-служба АО "Мосгаз".На площадке предприятия реализуется полный цикл производства газораспределительного оборудования – от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования, выпуска готовой продукции.Гасангаджиев уверен, что импортозамещение позволит сократить производственные затраты. Это не повлияет на стоимость оборудования и услуг, заверил он.Гендиректор АО "Мосгаз" уточнил, что за последние пять лет предприятие увеличило производственные мощности в шесть раз."Производство газового оборудования на площадке "Мосгаза" сегодня покрывает не только собственные потребности компании, но и потребности перспективного развития всего города с учетом ТиНАО", – приводит слова Гасангаджиева Агентство городских новостей "Москва".Как писали "Дни.ру", импортные детали на заводах столицы могут заменить распечатанными на 3D-принтерах аналогами. Об этом заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.