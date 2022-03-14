С 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок. Соответствующий подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Об отмене ковидных ограничений для граждан и бизнеса градоначальник в своем блоге. Масочный режим перестает действовать со вторника, 15 марта.Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела сотрудников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее."В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", – подчеркнул мэр.Ранее Собянин от отмене QR-кодов с 3 марта 2022 года. Сняты все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и иных мероприятий.Также в Москве обязательное требование об удаленном режиме работы. Проездные карты пожилых горожан разблокированы.Ограничения и в школах столицы. В городе не осталось классов на карантине, но меры санитарной безопасности по-прежнему соблюдаются.На фоне улучшения ситуации с коронавирусом московские поликлиники объемы плановой медицинской помощи. Ранее сообщалось, что еще восемь амбулаторных КТ-центров Москвы вернулись к приему плановых пациентов.Заболеваемость ковидом в Москве в марте устойчиво снижается. За последние сутки на территории столицы выявлено 957 зараженных коронавирусом – это на 480 случаев меньше показателя 13 марта.