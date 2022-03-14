Владимирская область прошла конкурсный отбор на получение федеральной демографической субсидии по...

Владимирская область прошла конкурсный отбор на получение федеральной демографической субсидии по госпрограмме «Развитие образования» на строительство новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино областного центра - сообщают на сайте городской администрации. На реализацию проекта региону выделена федеральная субсидия в размере 1 млрд 158 млн рублей. Для оперативного решения этого вопроса глава региона Александр Авдеев создал рабочую группу из числа представителей администраций области и города Владимира.Новизна проекта по созданию необходимой для растущего владимирского микрорайона школы состоит в том, что его реализация предлагается через механизм муниципальной концессии. Партнёром администрации города Владимира в концессионном соглашении выступает ООО «Прошкола» – дочернее предприятие Внешэкономбанка РФ. Этот способ государственно-частного партнёрства успешно зарекомендовал себя при строительстве культурно-досуговых и спортивных центров в различных регионах страны. В сфере образования Владимирской области он будет апробирован впервые.Фото: freepik