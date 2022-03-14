1.
Хорошо: Твоя жена беременна.
Плохо: В утробе целых три ребёнка.
Очень плохо: Ты сделал операцию по перевязке семенных канатиков
три года назад.
Хорошо: Твоя жена с тобой не разговаривает.
Плохо: Она хочет развода.
Очень плохо: Она адвокат.
Хорошо: Твой сын взрослеет.
Плохо: Завёл роман с пожилой соседкой.
Очень плохо: Ты тоже.
Хорошо: Твой сын проводит много времени в своей комнате.
Плохо: У него в комнате ты находишь спрятанные порнофильмы.
Очень плохо: Ты в некоторых из них.
Хорошо: Твой муж наконец-то согласен - хватит детей!
Плохо: Не можешь найти противозачаточные таблетки.
Очень плохо: Их взяла твоя дочь.
Хорошо: Твой муж разбирается в моде.
Плохо: Ты обнаруживаешь, что тайком он надевает твои вещи.
Очень плохо: Ему они идут бол
еще анекдот!