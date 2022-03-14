Чем опасны мартовские водоемы и какого цвета самый ненадежный лед? Об этом Вестям рассказал...

Чем опасны мартовские водоемы и какого цвета самый ненадежный лед? Об этом Вестям рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов. Он рассказал о мерах безопасности при выходе на лед. Интервью продолжит наш эфир.