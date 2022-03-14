Правительство России утвердило квоту по распределению беженцев по регионам страны. Постановление...

Правительство России утвердило квоту по распределению беженцев по регионам страны. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Согласно документу Владимирская область в ближайшее время примет 1734 вынужденных переселенца из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Регионы постановлением главы правительства должны ежемесячно направлять в МЧС сведения о готовности приёма людей, которые экстренно прибыли на территорию России. Напомним, во Владимирской области к приёму беженцев с Донбасса готовы 35 пунктов временного размещения во всех районах. Они оборудованы всем необходимым. В настоящее время в 33 регионе больше 120 жителей Донбасса. Эти люди прибыли самостоятельно, многие из них- к родственникам.