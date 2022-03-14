Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам высказал мнение.

Первый заместитель председателя комитетаСовета Федерации по международным делам высказал мнение.Четвертый этап переговоров между Россией и Украинойстартовал утром 14 марта, делегации встретились онлайн. Свое мнение о возможныхисходах встречи высказал Зампред Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает ". Политик соссылкой на члена делегации Слуцкого заявил, что некоторые вопросы близки кподписанию."Но я не знаю, о чем речь идет. Если о капитуляции, этоодно, а если о затягивании операции, то наши не пойдут на это", -поделился мнением Джабаров. Он напомнил также об ударе ракеты по Донецку, из-закоторого, по словам представителей ДНР, погибло 20 человек. Политик предположил,что высшее командование разрабатывает план действий по решению проблем.Владимир Джабаров считает, что встреча президентов стран не являетсянеобходимостью. "На мой взгляд, сейчас такая встречамаловероятна, тем более что Зеленский, по-моему, уже ничем на Украине неуправляет", – заявил политик. Он добавил, что "Украинадолжна сложить оружие" для того, чтобы встреча была возможной.Ранее "Дни.ру" писали, что политолог Юрий Светов проанализировал намерение президентаУкраины Владимира Зеленского провести личную встречу с президентом РоссииВладимира Путина.