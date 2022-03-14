Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов,...

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:300 тыс. рублей для физлиц;350 тыс. рублей для ИП;100 тыс. рублей по кредитным картам;700 тыс. рублей по автокредитам.По ипотечным кредитам:6 млн рублей для Москвы;4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;3 млн рублей для остальных регионов России.По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.Фото: https://stock.adobe.com/ru/