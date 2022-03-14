Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов,...
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.
По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:
300 тыс. рублей для физлиц;
350 тыс. рублей для ИП;
100 тыс. рублей по кредитным картам;
700 тыс. рублей по автокредитам.
По ипотечным кредитам:
6 млн рублей для Москвы;
4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
3 млн рублей для остальных регионов России.
По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.
Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.
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