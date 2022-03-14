Эксперт по финансам Никита Демин объяснил, как на людей может повлиять отмена налога.

Эксперт по финансам Никита Демин объяснил, как на людей может повлиять отмена налога.Не так давно стало известно, что правительство Российской Федерации предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года. Граждане стали задаваться вопросами, для чего это делается и что им это даст."Данный законопроект правительство только предложило. Президент еще ничего не подписал. О чем-то конкретном сейчас разговаривать рано, но я могу описать, что нам это даст в случае принятия", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Никита Демин.Эксперт по финансам и трейдер на примере объяснил, как будет работать предложенный закон. Он объяснил, какое это имеет значение для жителей России."Возьмем круглую цифру для примера — 1 000 000 на вкладе. Средняя ставка по стране – 13 процентов, зарабатывает на вкладе человек 130 тысяч в год. Снимая накопленные деньги, раньше людям нужно было заплатить налог 13 процентов. На руки человек получал меньше денег. Сейчас это отменили. Правительство стремится показать народу, что, несмотря на ситуацию в мире, оно может увеличить ставку до 20 процентов и налог может отменить. Это важно, чтобы граждане не боялись нести средства в банк. Государство сделает все, чтобы работать сейчас на максимально взаимовыгодных условиях", – высказался инвестор.