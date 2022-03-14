В ноябре прошлого года специалисты Россельхознадзора зафиксировали факт самовольного снятия и...

В ноябре прошлого года специалисты Россельхознадзора зафиксировали факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 306 га, расположенных в Петушинском районе Владимирской области.На этих участках были вырыты три песчаных карьера площадью 20 гектаров. Кроме того, земельные участки частично заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.