Видеохостинг YouTube на сегодняшний день не соблюдает установленные российским законодательством...

Видеохостинг YouTube на сегодняшний день не соблюдает установленные российским законодательством требования, наверное, не веря в то, что мы сможем применить к нему жесткие меры — штрафы, ограничения, замедление работы, отключение. Об этом заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, сообщает ГТРК «Ставрополье».«Уже принято решение об отключении за несоблюдение требований наших законов целого ряда зарубежных платформ. И в случае с YouTube Роскомнадзор, на мой взгляд, должен принять все имеющиеся у него возможности для принуждения работать в нашем правовом поле», — заявил Рифат Сабитов.Спикер подчеркнул, что в сегодняшней сложной ситуации владельцы YouTube максимально используют этот ресурс в информационной войне против Российской Федерации, поэтому и не реагируют на призывы удалить деструктивный, антироссийский контент, блокируют аккаунты и цензурируют материалы российских журналистов, общественных деятелей политиков, вместе с тем предоставляя площадку для всего антироссийского, распространяют фейки и лживую информацию.«Это возмутительно и должно пресекаться всеми возможными способами, — добавил Рифат Сабитов. — Повторю, сегодня наше законодательство позволяет применить к нарушителю, а YouTube злостно нарушает наши законы, не только штрафы, ограничения, замедление работы, но и полное его отключение на территории Российской Федерации».Рифат Сабитов напомнил, что с 1 января 2022 года вступил в силу закон о «приземлении» работающих на территории РФ IT-гигантов. Все эти зарубежные компании должны открыть в России свои представительства, в обязательном порядке соблюдать наше законодательство в части недопущения размещения на своих ресурсах запрещенной законом информации. В случае нарушений закона по решению регулятора и суда платить назначенные штрафы и т.д.Фото: Общественная палата РФ