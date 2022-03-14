Подрядчики сейчас адаптируются к новым условиям труда. Меняются проектные решения. Прорабатываются шаги, которые помогут избежать серьёзного удорожания трассы.

Санкции не помешают строительству платного Об этом рассказал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.Подрядчики сейчас адаптируются к новым условиям труда. Меняются проектные решения. Прорабатываются шаги, которые помогут избежать серьёзного удорожания стоимости трассы.Строителям поставлена задача мобилизовать дополнительные ресурсы и, по возможности, начать работу в круглосуточном режиме.Ранее сообщалось, что «Автодор» намерен открыть движение по участку автомагистрали уже в 2022 году.Всего на трёх этапах работ более трёх тысяч человек, а также 945 единиц спецтехники. По территории Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также во Владимире пройдёт более 219 километров федеральной трассы.