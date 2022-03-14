В столице пациенты начали получать медицинские изделия, которые произвели по офсетному контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это инвестиции в обмен на гарантированные закупки, подчеркнул градоначальник.

В столице пациенты начали получать медицинские изделия, которые произвели по офсетному контракту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это инвестиции в обмен на гарантированные закупки, подчеркнул градоначальник.Мэр напомнил, что в 2019 году Москва заключила офсетный контракт с компанией "Гемамед". По условиям договоренности инвестор был обязан вложить миллиард рублей на создание высокотехнологичного импортозамещающего производства медизделий в особой экономической зоне "Технополис "Москва".Со своей стороны город взял на себя обязательство в течение восьми лет закупать продукцию, расходные материалы и комплектующие, рассказал Собянин об условиях контракта.Градоначальник отметил, что Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Большинство из них – с медицинскими компаниями."Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний", – Собянин на своей странице "ВКонтакте".Напомним, что на прошлой неделе градоначальник новые меры по поддержке бизнеса и импортозамещению в условиях санкций. Он поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства широкой номенклатуры продукции.