Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о реализации программы Мой район в Юго-Восточном административном округе столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о реализации программы "Мой район" в Юго-Восточном административном округе столицы.Продолжится благоустройство парка "Печатники" на набережной Москвы-реки. Там появится комфортная зона отдыха у воды. Вдоль берега проложат пешеходные и велосипедные дорожки, сделают удобные спуски к воде, отремонтируют детские и спортивные площадки, рассказал Собянин.В Люблино мэр анонсировал благоустройство квартала между улицами Верхние Поля, Краснодарская, Перерва и Марьинский Парк. Там появятся удобные прогулочные маршруты, новая инфраструктура во дворах и на детских площадках.В квартале отремонтируют дорожки, установят новые скамейки и урны. Зелени станет еще больше: в рамках благоустройства высадят 120 деревьев и кустарников, разобьют новые и восстановят старые газоны.Также благоустройство пройдет на территории Городской клинической больницы №13 в районе Южнопортовый. Там обновят дорожки, установят новые скамейки и фонари, обустроят места прогулок.Собянин добавил, что в рамках благоустройства в ЮВАО приведут в порядок 19 школьных территорий. Планируется обновить детские и игровые площадки, спортивные комплексы, обустроить зоны отдыха, модернизировать контейнерные площадки и прочее."Проекты благоустройства-2022 – еще один шаг по пути формирования качественного общественного пространства на юго-востоке Москвы", – подчеркнул мэр.Ранее градоначальник представил проекты благоустройства в и административном округах.