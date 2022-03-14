Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что стартовал новый этап саммита с Россией.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что стартовал новый этап саммита с Россией."Четвертый раунд", – цитирует политика. Михаил Подоляк отметил, что стороны обсудят вопросы мира, прекращенияогня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности.Ранее представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил,что переговоры России и Украины начнутся 14марта в 10:30 в формате видеосвязи. Отметим, что уже состоялись три раунда переговоров. Они прошли в Белоруссии.В ходе второгораунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарныхкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позже Михаила Подолякговорил, что общение между делегациями двух стран идет беспрерывно в видеоформате.Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил, что нашей стране не оставили другого выбора. В свою очередь Минобороны России говорило о том, что военные наносят ударытолько по военной инфраструктуре и украинским войскам, мирному же населениюничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет.