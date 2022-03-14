Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что стартовал новый этап саммита с Россией.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил о том, что стартовал новый этап саммита с Россией.
"Четвертый раунд", – цитирует политика. Михаил Подоляк отметил, что стороны обсудят вопросы мира, прекращения
огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности.
Ранее представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил,
что переговоры России и Украины начнутся 14
марта в 10:30 в формате видеосвязи. Отметим, что уже состоялись три раунда переговоров. Они прошли в Белоруссии.
В ходе второго
раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных
коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позже Михаила Подоляк
говорил, что общение между делегациями двух стран идет беспрерывно в видеоформате.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. об этом сообщил президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил, что нашей стране не оставили другого выбора. В свою очередь Минобороны России говорило о том, что военные наносят удары
только по военной инфраструктуре и украинским войскам, мирному же населению
ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет.