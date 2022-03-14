Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» в 2022 году может пройти в очном формате, сообщила...

Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» в 2022 году может пройти в очном формате, сообщила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова).В предыдущие два года для многих жителей нашего региона акция "Бессмертный полк" проходила онлайн.Однако в этот раз мероприятие может пройти по привычному сценарию - так, как было до пандемии. В настоящее время подготовка мероприятия идет сразу по двум направлениям. Специалисты набираются и для работы в онлайн-формате, а также для проведения акции в традиционном режиме.Фото: pixabay