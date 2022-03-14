Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» в 2022 году может пройти в очном формате, сообщила...
Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» в 2022 году может пройти в очном формате, сообщила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко (Амельченкова).
В предыдущие два года для многих жителей нашего региона акция "Бессмертный полк" проходила онлайн.Однако в этот раз мероприятие может пройти по привычному сценарию - так, как было до пандемии. В настоящее время подготовка мероприятия идет сразу по двум направлениям. Специалисты набираются и для работы в онлайн-формате, а также для проведения акции в традиционном режиме.
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