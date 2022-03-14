Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали 4 единицы техники и 14 пожарных.

В Меленковском районе дотла сгорел частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 12-46 13 марта в ведомство поступило сообщение о возгорании. В деревне Озорново на улице Центральная полыхал деревянный дом.Из-за позднего звонка на момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение жилого дома №62 по всей площади, а также кровли и хозяйственной пристройки дачного дома №64.«Пожарные потушили пламя на площади 114 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали 4 единицы техники и 14 человек личного состава», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Дознаватель разбирается в причинах ЧП.