В Гороховецком районе 43-летнего местного жителя обвинят в совершении краж из магазинов одежды и дачного дома. Весной прошлого года обвиняемый пытался похитить одежду в одном из магазинов

В Гороховецком районе 43-летнего местного жителя обвинят в совершении краж из магазинов одежды и дачного дома. Весной прошлого года обвиняемый пытался похитить одежду в одном из магазинов Гороховца. Однако его действия заметил продавец. Мужчина испугался, выбежал из торговой точки и бросил похищенные вещи. Аналогичное преступление местный житель совершил через несколько дней в другом магазине города.