Гость из Ближнего зарубежья пытался продать 20 свёртков с наркотиками.

В Гусь-Хрустальном 22-летнего уроженца одной из республик Ближнего зарубежья отправили в колонию за сбыт героина. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Мужчина приехал в Россию на заработки. Проживая в Москве, он задолжал знакомому крупную сумму. Кредитор предложил отработать долг став закладчиком тайников с наркотиками.В июле 2021 года знакомый привёз в Гусь-Хрустальный и передал иностранцу 20 свёртков с героином.Злоумышленник ходил по улицам города, раскладывал запрещённые вещества у столбов, камней, клумб, гаражей и фотографировал места с указанием координат.Подозрительного прохожего задержали сотрудники полиции. Во время проверки выяснилось, что он бродит по Гусю не с целью полюбоваться достопримечательностями города.На парня завели уголовное дело. С учётом раскаяния подсудимого, суд приговорил его к 8 годам колонии.Приговор пока не вступил в законную силу.