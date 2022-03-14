В Гусь-Хрустальном местный прокурор в судебном порядке отстоял жилищные права сироты. Мальчик остался без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте так как его мать и отец

В Гусь-Хрустальном местный прокурор в судебном порядке отстоял жилищные права сироты. Мальчик остался без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте так как его мать и отец лишены родительских прав. Сначала ребенок жил в детском жома, а потом переехал в семью опекуна. «До установления опеки, местом его жительства являлась квартира, расположенная в Гусь-Хрустальном районе, где ему на